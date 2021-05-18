Уайлдер не намерен отказываться от третьего боя с Фьюри даже за деньги

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не намерен принимать отступные, дабы уступить Энтони Джошуа право на поединок с Тайсоном Фьюри.
«Уайлдер отказывается от предложения принять деньги. Ему это неинтересно. Он хочет крови, никаких отступных», — приводит слова нового тренера Уайлдера Малика Скотта BoxingScene.
Напомним, в последнем поединке Уайлдер досрочно проиграл Тайсону Фьюри. Стороны по контракту должны были третий поединок, но в итоге британец договорился об объединительном поединке с другим чемпионом мира Энтони Джошуа. В результате Уайлдер подал заявление в суд, который удовлетворил его претензии. Фьюри предписано провести поединок с Деонтеем Уайлдером и, судя по всему, американец не намерен отказываться от этой возможности.
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