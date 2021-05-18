Журова: Хабиб Нурмагомедов мог бы стать главой Дагестана

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова известного рэпера Басты, который заявил, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов мог бы стать министром культуры Дагестана. По словам Журовой, в большей степени Хабиб смог бы себя проявить во главе республики.

«Высказывание Басты с предложением Хабибу стать министром культуры — хайп и шутка. Можно предложить Хабибу что-то большее, чем министр культуры. Это совершенно не его тематика. Баста, что, так оценивает Дагестан? Он, наверное, не в курсе, что это высококультурная республика, где чтят традиции и серьёзно относятся к специалистам в области культуры.



Мы же понимаем, что тут Хабиб не специалист. Он специалист в спорте, религии и в управлении. Хабиб мог бы стать главой Дагестана, но быть главой культурного департамента не в его компетенции, тем более в такой республике. Если он умеет танцевать лезгинку, это не значит, что он может стать министром культуры.



Когда Хабиб высказывался про отмену тех концертов, он говорил это не как человек, имеющий отношение к культуре, а больше относящийся к воспитанию, патриотизму и нравственности. Тем более он не против Мацуева, а против определённых артистов, потому что, по его мнению, они не несли ничего светлого в родную республику. Он — духовный лидер Дагестана. А про министра культуры Баста очень неудачно пошутил. Лучше бы предложил ему стать главой Дагестана. Вот это было бы предложение», — приводит слова Журовой Sport24.