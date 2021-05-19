Деррик Льюис нокаутировал человека, который пытался взломать его машину
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Боец UFC Деррик Льюис оказался втянут в неприятную историю. Тяжеловесу пришлось применить свои умения в повседневной жизни. Американец заметил, как его машину пытается взломать неизвестный и нокаутировал его.
«Деррик Льюис сказал мне, что заметил, как какой-то человек пытался проникнуть в его машину. Он нокаутировал его. Льюис говорит, что сейчас с нападавшим всё в порядке», — приводит слова Льюиса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
Напомним, Льюис последний раз появлялся в октагоне в феврале 2021 года. Тогда ему удалось нокаутировать Кёртиса Блэйдса. Ожидается, что летом 2021 года Деррик подерётся за титул чемпиона UFC с Фрэнсисом Нганну. Официально этот поединок ещё не подтверждён.
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