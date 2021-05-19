Волкановски не хочет, чтобы Магомедшарипов завершал карьеру

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски признался, что не хочет, чтобы Забит Магомедшарипов завершал карьеру.

«Надеюсь, Забит не завершит карьеру. Очевидно, он хотел получить титульный бой. Я понимаю его разочарование. Но ему по-прежнему нужно поработать с точки зрения продвижения. Он не дрался с топ-соперниками, он не проводил пятираундовые бои, у него были проблемы с проведением поединков. Подчеркну, он хороший боец, мне хочется, чтобы он с кем-то подрался. Мне хочется, чтобы он был в лиге, хочу подраться с ним. Хочу стать величайшим бойцом в истории дивизиона. Хочу драться с лучшими и есть очень много людей, которые оценивают потенциал Магомедшарипова крайне высоко», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.

Напомним, Магомедшарипову предстоит операция, после неё он определится со своим будущим.