А. Емельяненко не исключил, что пойдёт в политику

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не исключил, что в будущем займётся политической деятельностью.

«Музыканты и спортсмены в политике это нормально. Они больше политиков разбираются, поддерживают статус нашего президента. Вот взять чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Он очень умный, грамотный политик.



Когда я с ним встречаюсь, нам всегда есть, о чём поговорить, хотя многие боксёры просто мычат и не знают, что ответить. А Валуев в Думе сидит, знакомится с законами, разбирает ситуации. Человек при деле.



Я занимаюсь спортом, а у меня два высших образования: экономика и управление на предприятии городского хозяйства, а также нефтеразрабатывающее дело. Окончил институт по второй специальности в Грозном.



Могу искать местоположение нефти, добывать её. Я знаю, что чем больше серы, тем нефть лучше, и наоборот. Могу и про экономику рассказать. Так что мне можно быть депутатом. Хотел ли бы? У меня сейчас времени и политических амбиций нет. А там уж как Бог даст, куда направит. Может быть, детей тренировать. Может быть, в политику. Там уже не от меня зависит», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».