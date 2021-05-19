А. Емельяненко не исключил, что пойдёт в политику

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не исключил, что в будущем займётся политической деятельностью.
«Музыканты и спортсмены в политике это нормально. Они больше политиков разбираются, поддерживают статус нашего президента. Вот взять чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Он очень умный, грамотный политик.
Когда я с ним встречаюсь, нам всегда есть, о чём поговорить, хотя многие боксёры просто мычат и не знают, что ответить. А Валуев в Думе сидит, знакомится с законами, разбирает ситуации. Человек при деле.
Я занимаюсь спортом, а у меня два высших образования: экономика и управление на предприятии городского хозяйства, а также нефтеразрабатывающее дело. Окончил институт по второй специальности в Грозном.
Могу искать местоположение нефти, добывать её. Я знаю, что чем больше серы, тем нефть лучше, и наоборот. Могу и про экономику рассказать. Так что мне можно быть депутатом. Хотел ли бы? У меня сейчас времени и политических амбиций нет. А там уж как Бог даст, куда направит. Может быть, детей тренировать. Может быть, в политику. Там уже не от меня зависит», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».
- 19 мая 2021
-
01:15
-
01:04
-
00:31
- 18 мая 2021
-
23:13
-
22:32
-
21:40
-
20:40
-
19:46
-
18:43
-
17:23
-
16:47
-
16:25
-
16:01
-
15:00
-
14:56
-
13:55
-
13:51
-
13:00
-
12:27
-
11:29
-
11:04
-
10:58
-
10:56
-
10:50
-
10:33
-
10:22
-
10:02
-
09:23
-
09:01
-
08:37
-
08:19
-
08:05
-
07:55
-
07:18
-
06:46