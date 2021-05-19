Хабиб Нурмагомедов встретился с двукратным чемпионом мира по борьбе Сажидом Сажидовым

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с призёром Олимпиады в Афинах, двукратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе Сажидом Сажидовым, который сейчас занимает пост министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

«Сажид Сажидов, береги себя Брат и удачи тебе во всех начинаниях твоих», — гласит пост Нурмагомедова в «Инстаграме».

Свой комментарий к публикации оставил и американский боец ММА Генри Сехудо: «Это легенда!»

Соответствующий пост доступен в «Инстаграме».

«Сегодня, министерство по физической культуре и спорту РД посетил Хабиб Нурмагомедов.

Чемпион в спорте и в повседневной жизни – Хабиб является примером для молодёжи, гордостью для жителей республики и страны, вписавший в историю отечественного и мирового спорта свое имя как спортсмен с уникальными спортивными достижениями.

Его многочисленные победы – результат многолетнего труда, упорства и целеустремленности, привитые отцом и выдающимся тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

От имени министра по физической культуре и спорту РД Сажида Сажидова желаем Хабибу Нурмагомедову крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия во всем и реализации всех намеченных планов!» — гласит публикация в «Инстаграме» министерства спорта Республики Дагестан.

Соответствующий пост доступен в «Инстаграме».