Бой Диллашоу с Сэндхагеном возглавит турнир UFC Fight Night 24 июля

Назначена новая дата возвращения в октагон 35-летнего американского бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу, которому предстоит сразиться со вторым номером рейтинга легчайшего веса промоушена – Кори Сэндхагеном. Об этом сообщает MMAJunkie.

Бой Диллашоу – Сэндхаген возглавит турнир UFC Fight Night, запланированный на 24 июля. В настоящее время у мероприятия нет объявленного места проведения.

Напомним, что изначально их поединок должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного повреждения Диллашоу.

Напомним, что ранее Диллашоу являлся одной из звёзд UFC, но в 2019 году он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённых веществ. Бой с Сэндхагеном должен стать для него первым после отбывания наказания.