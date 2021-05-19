Баста объяснил, почему так и не сразился с Тимати

Российский рэп-исполнитель Василий Баста Вакуленко, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, рассказал, почему его поединок с другим известным рэпером Тимати так и не удалось организовать. Ранее сообщалось, что бой Басты с Тимати хотел организовать бывший генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, который в настоящее время возглавляет Международную ассоциацию бокса (АИБА).

По мнению Басты, Кремлёв просто пошутил, выступая с идеей организации его поединка с Тимати.

«Я думаю, что это была шутка Умара просто. До предложения не дошло.

Мы, во-первых, в разных весовых категориях. Я красивый, он нет. Он холостяк, я нет. Ну на самом деле, ну что бы это было?» — рассказал Баста в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

