Баста объяснил, почему так и не сразился с Тимати

Российский рэп-исполнитель Василий Баста Вакуленко, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, рассказал, почему его поединок с другим известным рэпером Тимати так и не удалось организовать. Ранее сообщалось, что бой Басты с Тимати хотел организовать бывший генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, который в настоящее время возглавляет Международную ассоциацию бокса (АИБА).
По мнению Басты, Кремлёв просто пошутил, выступая с идеей организации его поединка с Тимати.
«Я думаю, что это была шутка Умара просто. До предложения не дошло.
Мы, во-первых, в разных весовых категориях. Я красивый, он нет. Он холостяк, я нет. Ну на самом деле, ну что бы это было?» — рассказал Баста в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
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