Соперник Тима Цзю попал в больницу, бой рискует сорваться

Австралийский боксёр Майкл Зерафа, который 7 июля должен сразиться с Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю, получил травму и попал в больницу, вследствие чего поединок рискует сорваться. Об этом сообщает BoxingScene.
“Майкл всё ещё не в порядке. Я поговорил с одним из его партнёров — он всё ещё испытывает боль, его тошнит.
Скажу одно: если Майкл не в порядке, боя не будет. Если мы не пройдём тренировочный лагерь, боя не будет”, — сказал Сэм Лабруна, тренер и менеджер Зерафы.
Тим Цзю провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). 31 марта Цзю-младший победил нокаутом ирландского боксёра Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.
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