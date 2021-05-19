Джошуа в случае срыва боя с Фьюри может сразиться с Усиком

Эдди Хирн, британский промоутер обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, прокомментировал новость, что чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри обязали провести третий бой с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером, вследствие чего его поединок с Джошуа рискует сорваться. По словам Хирна, в случае срыва боя Джошуа может сразиться с обязательным претендентом по линии WBO украинцем Александром Усиком.

«Единственный бой, о котором мы думали, – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Надеемся, что бой состоится 14 августа.

Но ситуация изменилась, и теперь у нас должен быть план B, а также, возможно, план C. На ум приходит обязательный претендент по линии WBO: Александр Усик», — приводятся слова Хирна в «твиттере» DAZN Boxing.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.