Харитонов впервые за три года проведёт бой по кикбоксингу

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, в июне проведёт поединок по правилам кикбоксинга, его соперником станет представитель ЮАР Осборн Мачиман. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.
«Сергей проведёт бой против Мачимана по правилам К-1 12 июня», — сообщил источник.
Последний поединок по кикбоксингу Харитонов провёл в мае 2018 года, победив бельгийца Фредерика Синистру. Всего на его счету семь побед (в том числе 5 нокаутом) и четыре поражения. В смешанных единоборствах Сергей одержал 32 победы и потерпел восемь поражений, ещё два поединка признали несостоявшимися. Последний бой Харитонов провёл в ноябре 2020 года, тогда он нокаутировал британца Оли Томпсона.
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