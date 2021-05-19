Боец Александр Емельяненко заявил о готовности помочь Артёму Дзюбе в MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов помочь нападающему «Зенита» и сборной России по футболу Артёму Дзюбе попробовать свои силы в MMA, если тот этого пожелает. Ранее Дзюба признался в желании попробовать себя в других видах спорта и не исключил, что в другой жизни мог бы стать бойцом UFC.

«Слышал, что Артём Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке. Но драться с ним не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу.

Кстати, знаю, что он тренировался с Волковым (российским тяжеловесом UFC. — Прим. «Чемпионата») и Тарасом Кияшко. И, насколько я слышал, он совсем неплох. Так что, если будет желание, двери моего зала для тебя открыты, Артём!» — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт».