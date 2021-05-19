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Потенциальный бой Усика с Джошуа может состояться в конце августа

Потенциальный бой Усика с Джошуа может состояться в конце августа
Арина Ершова
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Потенциальный бой обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа с обязательным претендентом по линии WBO украинцем Александром Усиком может состояться в конце августа, сообщает журналист Майк Коппингер на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, две обсуждаемые организаторами даты — 21 и 28 августа.

Напомним, Джошуа должен был провести бой с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри, но соперника обязали провести третий бой с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером, вследствие чего поединок рискует сорваться.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

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