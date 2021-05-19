Дариуш объяснил, почему титульный бой должны дать ему, а не Макгрегору и Порье

Боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, который в минувшие выходные победил Тони Фергюсона на турнире UFC 262, рассказал, почему, по его мнению, ему должны дать бой с Чарльзом Оливейрой, который на том же турнире победил Майкла Чендлера и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
«С точки зрения бизнеса титульный шанс должен получить победитель поединка с участием Дастина Порье и Конора Макгрегора. Но у меня есть аргументы в пользу того, что драться за титул должен я.
Во-первых, у меня самая длинная победная серия из бойцов топовой тройки дивизиона. Во-вторых, Конор и Дастин — это не те парни, которых можно заставить быстро подписать контракт на бой. Мы все видели, сколько раз откладывалось подписание контракта на их бой и как его едва не отменили. С ними всё не так просто. А я готов к этому», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.
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