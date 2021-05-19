Усман сравнил нового чемпиона UFC Оливейру с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман сравнил новоиспечённого обладателя пояса в лёгком весе Чарльза Оливейру с бывшим чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым. В минувшие выходные Оливейра победил Майкла Чендлера и завоевал пояс UFC в лёгком весе, который до этого освободил Нурмагомедов.
«Оливейра впечатлил меня. Мне нравится его карьерный путь. Но есть разные уровни. И мне кажется, что Хабиб находится на другом уровне», — приводит слова Усмана TMZ.
Поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром, 16 мая, мск и возглавил кард турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). На кону встречи стоял титул чемпиона UFC в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, бразилец стал чемпионом лиги спустя почти 11 лет после дебюта в ней.
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