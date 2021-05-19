Промоутер Усика: если Джошуа не избегает Александра, разумного оправдания у него нет

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, высказался о потенциальном поединке клиента с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Разумного оправдания у Джошуа сейчас нет. Если он не избегает Усика, значит, пришло время поединка! Два олимпийских чемпиона Лондона встретятся друг с другом девять лет спустя. Вот это история! Сейчас мы готовы сделать так, чтобы бой состоялся как можно скорее», — приводит слова Красюка Sky Sports.

Напомним, Джошуа должен был провести бой с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри, но соперника обязали провести третий бой с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером, вследствие чего поединок рискует сорваться.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.