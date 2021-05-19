Промоутер Усика: если Джошуа не избегает Александра, разумного оправдания у него нет

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, высказался о потенциальном поединке клиента с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Разумного оправдания у Джошуа сейчас нет. Если он не избегает Усика, значит, пришло время поединка! Два олимпийских чемпиона Лондона встретятся друг с другом девять лет спустя. Вот это история! Сейчас мы готовы сделать так, чтобы бой состоялся как можно скорее», — приводит слова Красюка Sky Sports.
Напомним, Джошуа должен был провести бой с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри, но соперника обязали провести третий бой с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером, вследствие чего поединок рискует сорваться.
Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
- 19 мая 2021
-
13:05
-
12:45
-
12:39
-
12:01
-
11:43
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:16
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
03:11
-
02:54
-
01:15
-
01:04
-
00:31
- 18 мая 2021
-
23:13
-
22:32
-
21:40
-
20:40
-
19:46
-
18:43
-
17:23
-
16:47
-
16:25
-
16:01
-
15:00
-
14:56
-
13:55
-
13:51