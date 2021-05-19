Сен-Пьер прокомментировал решение президента UFC заблокировать его бой с де ла Хойей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал новость о том, что президент промоушена Дана Уайт заблокировал его поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей. Ранее об этом рассказал глава Triller Райан Кавана.
«Я понимаю, что Дана не хотел, чтобы я сражался (с де ла Хойей. — Прим. «Чемпионата»). Однако это было бы здорово.
Моя карьера профессионального бойца, ставшего лучшим в мире MMA, закончена. Завтра мне исполнится 40 лет. Это дело молодых», — приводит слова Сен-Пьера издание BoxingScene.
Напомним, Сен-Пьер, который официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, ещё не освободился от обязательств перед UFC — его контракт пребывает в «замороженном» состоянии. Поэтому бойцу, если он хочет принимать участие в других поединках, требуется на это согласие промоушена.
Сегодня, 19 мая, Жоржу Сен-Пьеру исполнилось 40 лет. На его счету 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.
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