Даррен Тилл: меня вдохновляет Чарльз Оливейра

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл, выступающий ныне в среднем дивизионе, поделился мнением о Чарльзе Оливейре, который стал чемпионом лиги в лёгкой весовой категории.
«Я черпаю вдохновение из многих вещей, и Чарльз Оливейра только что стал чемпионом в лёгком весе после стольких лет. 10 или 11 лет — и сколько поражений? Сколько побед? Сколько неудач? Так что для меня это важный фактор. Мне 28 лет, я не так долго в ММА — всего несколько лет. И я чувствую, что в ближайшие год-два я буду в расцвете сил», — приводит слова Тилла MMA Fighting.
Поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром, 16 мая, в 05.00 по мск и возглавил кард турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде.
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