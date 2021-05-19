Илон Маск прислал Дариушу машину. Фото

Известный бизнесмен и предприниматель, один из богатейших людей на планете Илон Маск доставил бойцу смешанных единоборств Бенеилу Дариушу автомобиль. Об этом сообщил менеджер Дариуша Али Абдель-Азиз.
«Илон Маск отправил Дариушу бесплатную машину, пока его заказ не будет готов. Илон — гангстер», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере» и прикрепил к тексту соответствующее фото.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Абдель-Азиза.
Напомним, после победы над Тони Фергюсоном Дариуш непосредственно из октагона обратился к Маску.
«Где машина моей жены, бро? Я жду шесть месяцев. У меня будет ребёнок, мне нужна хорошая машина, я должен обезопасить его. Давай, Илон, отдай мне мою машину!», — сказал Дариуш.
Уже на пресс-конференции боец пояснил, почему обращался к Маску.
«Я заказал машину в декабре. Это их самый безопасный автомобиль, лучшее, что я мог выбрать для своей беременной жены. И я всё ещё жду! В чём дело, бро? Её должны были доставить в марте, а уже почти июнь. Я твой большой поклонник, но это просто неуважение», — сказал спортсмен.
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