Илон Маск прислал Дариушу машину. Фото

Известный бизнесмен и предприниматель, один из богатейших людей на планете Илон Маск доставил бойцу смешанных единоборств Бенеилу Дариушу автомобиль. Об этом сообщил менеджер Дариуша Али Абдель-Азиз.

«Илон Маск отправил Дариушу бесплатную машину, пока его заказ не будет готов. Илон — гангстер», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере» и прикрепил к тексту соответствующее фото.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Абдель-Азиза.

Напомним, после победы над Тони Фергюсоном Дариуш непосредственно из октагона обратился к Маску.

«Где машина моей жены, бро? Я жду шесть месяцев. У меня будет ребёнок, мне нужна хорошая машина, я должен обезопасить его. Давай, Илон, отдай мне мою машину!», — сказал Дариуш.

Уже на пресс-конференции боец пояснил, почему обращался к Маску.

«Я заказал машину в декабре. Это их самый безопасный автомобиль, лучшее, что я мог выбрать для своей беременной жены. И я всё ещё жду! В чём дело, бро? Её должны были доставить в марте, а уже почти июнь. Я твой большой поклонник, но это просто неуважение», — сказал спортсмен.