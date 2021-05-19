Ислам Махачев подтвердил дату следующего боя в UFC

Российский боец Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, подтвердил, что проведёт следующий бой 17 июля. Ранее сообщалось, что его соперником станет Тиаго Мойзес.

«17 июля в Лас-Вегасе проведу следующий бой. В ближайшее время вылетаю в Америку на подготовку.

Долго искали соперника, но имеем такой расклад: из топ-10 никто из свободных не согласился драться по разным причинам. Сказали: если хочешь получить топа, надо подождать до ноября — декабря.

Моя карьера идёт медленно, но в правильном направлении. Выигрывая каждый бой, я становлюсь выше в рейтинге. Когда-нибудь в старости я дойду до этого пояса с победной серией из 20 боёв», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ислама Махачева.

Отметим, что Тиаго не входит в топ-15 лёгкого веса, в то время как Ислам занимает десятое место.

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.