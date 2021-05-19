Тренер Уайлдера: он не заинтересован в отступных и хочет крови, а не денег

Малик Скотт, новый тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, прокомментировал информацию о том, что промоутер Тайсона Фьюри предложил боксёру $ 20 млн, чтобы тот не препятствовал организации объединительного боя британца с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Уайлдер отказался, он не заинтересован в отступных. Вы имеете дело с совершенно другим ублюдком. Он хочет крови, а не денег. Грядёт возмездие», — приводит слова Скотта журналист Майкл Бенсонн на своей странице в «Твиттере».

В декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в тяжёлом весе.