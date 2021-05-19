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Сехудо обратился к президенту UFC и назвал трёх желаемых соперников

Сехудо обратился к президенту UFC и назвал трёх желаемых соперников
Александр Насонов
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо обратился к президенту промоушена Дане Уайту и заявил, что готов сразиться с тремя обладателями поясов: с Дейвисоном Фигередо (наилегчайший вес), с Алджэмейном Стерлингом (легчайший вес) и с Александером Волкановски (полулёгкий вес).

«Эй, Дана Уайт, так у нас есть ходячий чемпион Фигередо, бумажный чемпион и обладатель «Оскара» Стерлинг и охотник за крокодилами Волкановски. Я в порядке и готов помочь Америке вновь стать великой», — написал Сехудо в «Твиттере», прикрепив текст к своему фото с короной на голове.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Генри Сехудо.

Сехудо объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, но после этого не раз намекал на возвращение.

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