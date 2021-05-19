«Стыдно». В Госдуме призвали наказать организаторов фрик-боя Хасбик — Абдурозик

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что организаторы фрик-боя с участием блогера Хасбика и певца Абдурозика должны быть наказаны. Рост 18-летнего Хасбика и 17-летнего Абдурозика не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.
«Тут именно средневековая традиция выставления необычных людей для какого-то насмехательства над ними. Так что это, конечно, нужно запретить, наказать негодяев (организаторов боя. — Прим. «Чемпионата»). Ну нельзя так. Честно сказать, мне просто было стыдно. Стыдно за них, что они до такого опустились.
Если бы мы были в Великобритании века четыре или пять назад, то такое возможно было бы. Но это, конечно, дикость полнейшая. Эти люди… У них есть дефекты определённые. Мы в любом случае к этому нормально относимся, но тут получается, что именно во главу ставятся, подчёркиваются их особенности. Это с моей точки зрения выглядит абсолютно бессовестным», — приводит слова Милонова Ura.ru.
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