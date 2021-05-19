Тайсон Фьюри: я в форме и готов драться с кем угодно прямо сейчас

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри оценил свою готовность к следующему бою, в котором он встретится либо с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером, либо с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Я в неведении относительно ситуации с Уайлдером. Знаю только то, что мне нужен бой после долгого отсутствия. Буду ли готов к июлю? Я бы подрался на следующей неделе, если бы мы смогли найти соперника и договориться.
У меня не было боёв с тех пор, как я остановил этого бомжа Уайлдера. Я тренировался несколько недель в Вегасе, спарринговал 30 раундов без перерыва, пока в Далласе поддерживал моего брата Билли Джо Сондерса перед боем с Канело. Я продолжил тренировки в Майами и скоро вернусь в Вегас.
Этот боксёрский бизнес повис в воздухе. Всё, что могу сказать, — я в форме и готов драться с кем угодно прямо сейчас. Это продолжается уже слишком долго», — приводит слова Фьюри Daily Mail.
- 19 мая 2021
-
17:22
-
16:40
-
15:54
-
15:45
-
15:12
-
14:53
-
14:47
-
14:10
-
13:37
-
13:29
-
13:05
-
12:45
-
12:39
-
12:01
-
11:43
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:16
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
03:11
-
02:54
-
01:15
-
01:04
-
00:31
- 18 мая 2021
-
23:13
-
22:32
-
21:40
-
20:40