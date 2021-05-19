Тайсон Фьюри: я в форме и готов драться с кем угодно прямо сейчас

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри оценил свою готовность к следующему бою, в котором он встретится либо с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером, либо с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Я в неведении относительно ситуации с Уайлдером. Знаю только то, что мне нужен бой после долгого отсутствия. Буду ли готов к июлю? Я бы подрался на следующей неделе, если бы мы смогли найти соперника и договориться.



У меня не было боёв с тех пор, как я остановил этого бомжа Уайлдера. Я тренировался несколько недель в Вегасе, спарринговал 30 раундов без перерыва, пока в Далласе поддерживал моего брата Билли Джо Сондерса перед боем с Канело. Я продолжил тренировки в Майами и скоро вернусь в Вегас.



Этот боксёрский бизнес повис в воздухе. Всё, что могу сказать, — я в форме и готов драться с кем угодно прямо сейчас. Это продолжается уже слишком долго», — приводит слова Фьюри Daily Mail.