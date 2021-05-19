Bellator объявил о возвращении зрителей на турниры в июне

Bellator объявил, что на июньские турниры промоушена будут допущены зрители, сообщает журналист Ариэль Хельвани. Болельщики смогут впервые с начала пандемии посетить турниры организации.

Зрителей допустят на турниры, которые состоятся 11 и 25 июня. В обоих случаях соревнования будут проходить в казино Mohegan Sun в Лас-Вегасе (Невада).

В главном событии турнира 11 июня встретятся Дуглас Лима и Ярослав Амосов. Кард турнира 25 июня возглавит бой Валентин Молдавский — Тимоти Джонсон.

Сообщается, что на турниры будет допущено ограниченное количество зрителей. Но пока неизвестно, сколько именно мест разрешат занять болельщикам.