Тухугов высказался о словах Кадырова про Нурмагомедова

Российский боец ММА Зубайра Тухугов поделился мнением о дискуссии, которая возникла после слов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ранее он назвал Хабиба Нурмагомедова «проектом UFC», предложив тому провести бои с представителями бойцовского клуба «Ахмат».
«Вижу, что происходит между братскими народами Чечни и Дагестана. И в самой сложной ситуации оказался я. Глава Республики, Рамзан Ахматович, является моим старшим братом и родственником, а Хабиб — мой брат и близкий друг, как и его команда. Я обращаюсь к нашим братским народам: Рамзан Ахматович является большим фанатом и любителем ММА, он высказал своё мнение. В его словах не было ничего оскорбительного и задевающего честь. Это не тема для раздувания и не повод, чтобы люди задевали честь народов и оскорбляли друг друга.
Наша религия строго запрещает нам враждовать, оскорблять, унижать, быть вероломными, особенно между собой! Призываю вас, прекратите оскорблять друг друга, не разделяйтесь», — написал Тухугов в своём «инстаграме».
- 19 мая 2021
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