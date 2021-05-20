Монсон сравнил Фёдора Емельяненко и Кормье

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон сравнил легендарного российского бойца MMA Фёдора Емельяненко, выступающего в промоушене Bellator, с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье. В июне 2011 года Монсон потерпел поражение от Кормье, а в ноябре того же года проиграл Емельяненко.

«Я думаю, на тот момент Кормье был лучше. Но, если сравнивать бойцов на пике их карьеры, не было никого лучше Фёдора. Он бил всех на протяжении многих лет.

Люди говорили мне, что Фёдор очень серьёзно готовится, потому что это был его первый бой в России за очень долгое время. Емельяненко дрался лучше. Я понимал, что нужно переводить его на землю, чтобы он меня не нокаутировал. Я не так хорошо бьюсь в стойке, у меня нет таких опасных ударов, но весь поединок прошёл именно в стойке. Ужасный бой: Фёдор сломал мне ногу и ребро», — приводит слова Монсона «Рейтинг букмекеров».