Бойцы UFC среднего веса Пауло Коста и Джаред Каннонье проведут поединок 21 августа на турнире UFC Fight Night, сообщает пресс-служба организации.

Коста (13-1) не дрался с тех пор, как проиграл в сентябре 2020 года Исраэлю Адесанье. Бразилец должен был встретиться с Робертом Уиттакером в прошлом месяце, но был вынужден отказаться от участия из-за медицинских проблем. Каннонье (13-5) проиграл Уиттакеру в октябре, поражение прервало серию побед Каннонье из трёх боёв.



Пауло Коста в настоящий момент занимает второе место в рейтинге UFC в среднем весе, Джаред Каннонье — четвёртое.



Ожидается, что поединок возглавит основной кард турнира.

Ранее Коста рассказывал, как вышел на поединок с Исраэлем Адесаньей с похмельем.