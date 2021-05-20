Пауло Коста и Джаред Каннонье проведут поединок 21 августа
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Бойцы UFC среднего веса Пауло Коста и Джаред Каннонье проведут поединок 21 августа на турнире UFC Fight Night, сообщает пресс-служба организации.
Коста (13-1) не дрался с тех пор, как проиграл в сентябре 2020 года Исраэлю Адесанье. Бразилец должен был встретиться с Робертом Уиттакером в прошлом месяце, но был вынужден отказаться от участия из-за медицинских проблем. Каннонье (13-5) проиграл Уиттакеру в октябре, поражение прервало серию побед Каннонье из трёх боёв.
Пауло Коста в настоящий момент занимает второе место в рейтинге UFC в среднем весе, Джаред Каннонье — четвёртое.
Ожидается, что поединок возглавит основной кард турнира.
Ранее Коста рассказывал, как вышел на поединок с Исраэлем Адесаньей с похмельем.
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