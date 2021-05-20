Александр Усик — Эдди Хирну: я хочу денег. Больше денег
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, обратился к промоутеру Эдди Хирну, потребовав больше денег за поединки.
«Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег», — сказал Усик в видео в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» журналиста Майкла Бенсона.
Можно предположить, что таким образом Усик отреагировал на информацию об организации его поединка с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Изначально Джошуа должен был сразиться с действующим чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, но этот поединок рискует сорваться, так как арбитраж обязал Фьюри провести третий бой с бывшим обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.
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