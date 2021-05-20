Фьюри вызвал Джошуа на бой на голых кулаках за $ 20 млн. Тот отреагировал

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри предложил обладателю поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа сразиться на голых кулаках, поставив на кон по $ 20 млн. Ранее сообщалось, что объединительный боксёрский бой Фьюри — Джошуа рискует сорваться, так как арбитраж обязал Тайсона провести третий бой с бывшим обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.

«Энтони Джошуа, в тебе ещё больше дерьма, чем в Эдди Хирне (в промоутере Джошуа. — Прим. «Чемпионата»), ты несёшь полную чушь. Вся твоя команда знала, что идёт арбитраж, я ничего не мог с этим поделать. Но скажу тебе вот что: если я обманщик, давай подерёмся в ближайшие выходные на голых кулаках, пока один из нас не сдастся. Поставим каждый по $ 20 млн!» — написал Фьюри в своём «твиттере».

«Если шёл арбитраж, зачем говорить всему миру, что мы проведём бой! Контракт на бой был подписан! За звание абсолютного чемпиона.

На кулаках? Ты хороший парень, не шути со мной, Люк! Я настучу тебе по лысине, и ты ничего не сможешь сделать. Неудачник», — ответил Джошуа в своём «твиттере».

