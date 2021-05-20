Джошуа — Фьюри: ты мошенник, ты подвёл бокс

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа обратился к чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри по поводу возможной отмены их поединка. Джошуа заявил, что Фьюри подвёл бокс.



«Теперь мир видит, что ты мошенник. Ты подвёл бокс. Ты соврал фанатам, использовал моё имя для влияния, а не для боя. Дайте мне соперника, который умеет правильно вести дела», — написал в своём «твиттере» Энтони Джошуа.



Ранее сообщалось, что объединительный боксёрский бой Фьюри — Джошуа рискует сорваться, так как арбитраж обязал Тайсона провести третий бой с бывшим обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.



Поединок Фьюри и Джошуа должен пройти 14 августа 2021 года. Бой должен состояться в Саудовской Аравии.