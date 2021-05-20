Молдавский прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове

Российский боец MMA Валентин Молдавский, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.

«Пусть Хабиб этот вопрос решает с Кадыровым, я не особо слежу за этими новостями. Конечно, я что-то слышал, но для меня это совершенно непонятная ситуация. Хабиб что-то ответил? Если он не отвечает, притом что это сообщение направлено ему, то мне это тем более не интересно.

Вся наша команда Fedor team — это проект Фёдора (Емельяненко. — Прим. «Чемпионата»). Что такое проект? Это то, что кто-то создал. Нашу команду создал Фёдор, он нас готовит, поэтому мы можем считаться его проектом, а проектом Bellator — вряд ли», — приводит слова Молдавского News.ru.