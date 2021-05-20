Молдавский прокомментировал слова Кадырова о Нурмагомедове

Российский боец MMA Валентин Молдавский, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России.
«Пусть Хабиб этот вопрос решает с Кадыровым, я не особо слежу за этими новостями. Конечно, я что-то слышал, но для меня это совершенно непонятная ситуация. Хабиб что-то ответил? Если он не отвечает, притом что это сообщение направлено ему, то мне это тем более не интересно.
Вся наша команда Fedor team — это проект Фёдора (Емельяненко. — Прим. «Чемпионата»). Что такое проект? Это то, что кто-то создал. Нашу команду создал Фёдор, он нас готовит, поэтому мы можем считаться его проектом, а проектом Bellator — вряд ли», — приводит слова Молдавского News.ru.
- 20 мая 2021
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:10
-
09:01
-
08:41
-
08:01
- 19 мая 2021
-
23:54
-
22:12
-
20:06
-
19:07
-
17:22
-
16:40
-
15:54
-
15:45
-
15:12
-
14:53
-
14:47
-
14:10
-
13:37
-
13:29
-
13:05
-
12:45
-
12:39
-
12:01
-
11:43
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:16