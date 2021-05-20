Бывший соперник Ф. Емельяненко заявил о желании сразиться с А. Емельяненко и Харитоновым

Бразильский боец MMA Фабио Мальдонадо, который в 2016 году проиграл Фёдору Емельяненко, заявил, что хочет провести боксёрские поединки с бойцами MMA Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

«Очень хочу выйти на ринг с Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Я уже даже подписывал контракт на бой с Харитоновым, но что-то пошло не так и бой сорвался.

Много слышал о поведении Александра за пределами ринга, и за Харитонова много чего слышал. Но это слухи, и я не люблю их развивать. Сам лично ничего не видел, поэтому о чём-то говорить не имею права. Единственное, что мне хочется, — выйти против них на бой.

Мы все бойцы, у нас всех есть свои эмоции и темпераменты. Но я никогда не давал себе волю решать вопросы на улице с помощью кулаков. У меня четверо детей, взрослая дочка, и я бы не хотел просто развивать подобные темы», — приводит слова Мальдонадо «Р-Спорт».