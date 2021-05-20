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Президент WBC одобрил третий бой Фьюри — Уайлдер

Президент WBC одобрил третий бой Фьюри — Уайлдер
Александр Насонов
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Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что санкционирует проведение поединка с участием действующего обладателя соответствующего пояса в тяжёлом весе Тайсона Фьюри с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

«Да, мы санкционируем проведение боя Фьюри — Уайлдер по запросу. Мы поддерживаем проведение поединка Тайсона с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона, но бой наших действующего и бывшего чемпионов — тоже выдающееся событие», — приводит слова Маурисио Сулеймана издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что арбитраж обязал Фьюри провести третий бой с Уайлдером. Из-за этого проведение объединительного боя Тайсона с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа оказалось под угрозой срыва.

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