Менеджер Шлеменко рассказал, когда тот проведёт следующий бой
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Алексей Жернаков, менеджер бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, рассказал, когда его подопечный проведёт следующий поединок. По словам менеджера, бой планируется на июль 2021 года.
«Бой планируется в RCC на середину июля. Соперник пока не утверждён. Были договорённости с Рафаэлем Карвалью, но нужно понять, какой у него контракт с Bellator, может ли он ещё где-то сейчас драться», — приводит слова Алексея Жернакова ТАСС.
На счету Александра Шлеменко 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признали несостоявшимся. 7 мая на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке Шлеменко единогласным решением судей победил представителя Бразилии Марсио Сантоса.
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