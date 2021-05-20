Менеджер Шлеменко рассказал, когда тот проведёт следующий бой

Алексей Жернаков, менеджер бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, рассказал, когда его подопечный проведёт следующий поединок. По словам менеджера, бой планируется на июль 2021 года.

«Бой планируется в RCC на середину июля. Соперник пока не утверждён. Были договорённости с Рафаэлем Карвалью, но нужно понять, какой у него контракт с Bellator, может ли он ещё где-то сейчас драться», — приводит слова Алексея Жернакова ТАСС.

На счету Александра Шлеменко 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признали несостоявшимся. 7 мая на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке Шлеменко единогласным решением судей победил представителя Бразилии Марсио Сантоса.

