А. Емельяненко — о сопернике Харитонова: предыдущий его оппонент — дно. А тут дно пробито
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал новость о том, что другой российский боец MMA Сергей Харитонов впервые за три года проведёт поединок по кикбоксингу, в котором его соперником станет представитель ЮАР Осборн Мачиман. Последний бой 40-летний росссийский спортсмен провёл на голых кулаках, победив американца Майка Кука.
«Против кого выходит Харитоша?! Опять дали мешка какого-то. Хотя не удивлюсь, если он и от него огребёт. Уровень оппозиции у этого так называемого бойца с каждым разом всё ниже и ниже.
Если предыдущий его оппонент — дно, то тут дно пробито. Как был мешком, так им и остался...» — приводит слова Александра Емельяненко издание «Всепроспорт.ру».
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