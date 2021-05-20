А. Емельяненко — о сопернике Харитонова: предыдущий его оппонент — дно. А тут дно пробито

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал новость о том, что другой российский боец MMA Сергей Харитонов впервые за три года проведёт поединок по кикбоксингу, в котором его соперником станет представитель ЮАР Осборн Мачиман. Последний бой 40-летний росссийский спортсмен провёл на голых кулаках, победив американца Майка Кука.

«Против кого выходит Харитоша?! Опять дали мешка какого-то. Хотя не удивлюсь, если он и от него огребёт. Уровень оппозиции у этого так называемого бойца с каждым разом всё ниже и ниже.

Если предыдущий его оппонент — дно, то тут дно пробито. Как был мешком, так им и остался...» — приводит слова Александра Емельяненко издание «Всепроспорт.ру».