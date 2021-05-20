Чимаев: Фёдор Емельяненко — хороший парень. Достойный мужик и порядочный

Боец UFC Хамзат Чимаев признался, что в детстве его кумиром был Фёдор Емельяненко.



«Я за Фёдором смотрел. Он легендарный боец, в то время никто его не побеждал. Помню, смотрел с отцом, как в новогоднюю ночь Фёдор дрался с японцем, олимпийским чемпионом по дзюдо. Я ждал этого боя и смотрел. Друзья выходили на улицу, чтобы встретиться друг с другом, отдохнуть, а я остался дома с отцом смотреть на Фёдора. Фёдор мне очень нравился, и сейчас нравится. Хороший парень, достойный мужик и порядочный», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.



Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего на счету российского спортсмена 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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