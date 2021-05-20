Итоги UFC 262, перспективы Фергюсона и Оливейры — в новом подкасте «Чемпионата»

Проект «Чемпионат.Подкаст» представил очередной выпуск MMA-подкаста «Больше не говори такие вещи».



Обсуждаем сегодня UFC 262, а именно будущее для таких бойцов, как Оливейра, Дариуш, Чендлер, Тони Фергюсон; говорим про Фонта и Гарбрандта, которые возглавляют турнир на этой неделе; пробежимся по PFL, вникнем и разъясним, чем эта лига вообще отличается от других по принципу работы, а заодно вспомним Вердума, Харрисон и Петтиса; пройдемся по Bellator с минувшими турнирами и грядущими. В общем, это будет горячо, это будет ОБО ВСЕМ, и мы очень надеемся, что вы поймаете наш MMA-вайб.



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в мма — движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».



В этом выпуске:



0:00 – Всем привет! Хотели начать с Хасбика и Абдурозика…

1:21 – Оливейра — 11-й чемпион UFC в лёгком весе. Почему везде форсят эту цифру?

4:30 – Такой чемпион — это медийный провал для самого конкурентного дивизиона UFC?

11:38 – Над Чендлером и его чернокожим сыном издеваются в соцсетях. Ну не бред ли?

17:56 – Рассказываем о самой абсурдной претензии, которую нам писали после прямого эфира.

21:55 – Чуть подробнее про бой Оливейры и Чендлера. Что удивительного мы увидели?

26:00 – Надолго ли пояс у Оливейры? Оцениваем шансы бразильца против Макгрегора и Порье.

34:46 – Что делать Дариушу и Гэтжи, которые сейчас в топ-3 рейтинга?

41:08 – Подробно разбираем, что означает статус All-American. Насколько это объективный показатель уровня борьбы?

46:22 – Карьеру Фергюсона пора хоронить? Какие есть варианты?

56:00 – Все обсуждают нового соперника Ислама Махачева, а он неожиданно вошёл в топ-15. Это заговор или все же справедливо?

58:03 – Давид Багдасарян не хочет обсуждать бой Кэтлин Чукагян. Это как вообще?

01:02:11 – Много странных судейских решений. Кто вообще назначает судей и рефери? UFC имеет к этому отношение?

01:07:43 – Вердум сумел оспорить свой нокаут в PFL. Почему это очень плохой прецедент?

01:24:14 – Обсуждаем систему турниров в PFL. Что нового в этом сезоне? Как начисляются баллы?

01:38:04 – В Bellator новый чемпион в легчайшем весе. Победа Серхио Петтиса — это сюрприз?

01:42:46 – Возвращение Рамбла состоялось. Чем он удивил? И кто будет фаворитом в его поединке с Немковым?

01:45:10 – Обсуждаем девушек из 145 и 155 фунтов. Но их почти нет…

01:49:53 – Пара историй о менеджере Али Абдель-Азизе. Он реальный топ.

01:52:59 – Порно-индустрия в доме ВанЗант, задница Валери Лоуреды и… дебют Александра Шаблия.

01:57:27 – Наш прогноз на бой Фонта и Гарбрандта. У Коди не будет проблем?

02:00:45 – Как произносить

китайские имена? Рассказываем о наших комментаторских страданиях.

02:04:36 – Сяонань против Эспарзы — это претендентский бой?

02:06:32 – Чего ждать от Дамира Исмагулова?

02:08:23 – Есть ли шансы у Шахбазяна против Херманссона?

02:12:03 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях (все ссылки есть в описании).



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