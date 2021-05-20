А. Емельяненко отреагировал на слова Мальдонадо, который захотел подраться с ним
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слова бразильского бойца MMA Фабио Мальдонадо. Ранее Мальдонадо, который в 2016 году проиграл Фёдору Емельяненко, заявил, что хочет провести боксёрские поединки с Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.
«Мальдонадо — сильный и достойный оппонент. Вспомните, какое сопротивление он оказал Фёдору. Так что я только за этот бой. Пусть согласуют условия с моим менеджером — и вперёд!» — приводит слова Емельяненко-младшего «Всепроспорт».
Последний поединок 39-летний Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года, потерпев поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова. На счету российского бойца 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
16:02
-
15:55
-
15:01
-
14:09
-
13:59
-
13:01
-
12:54
-
12:43
-
12:42
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:10
-
09:01
-
08:41
-
08:01
- 19 мая 2021
-
23:54
-
22:12
-
20:06
-
19:07
-
17:22
-
16:40
-
15:54
-
15:45
-
15:12
-
14:53
-
14:47
-
14:10
-
13:37
-
13:29
-
13:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам