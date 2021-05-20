А. Емельяненко отреагировал на слова Мальдонадо, который захотел подраться с ним

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слова бразильского бойца MMA Фабио Мальдонадо. Ранее Мальдонадо, который в 2016 году проиграл Фёдору Емельяненко, заявил, что хочет провести боксёрские поединки с Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

«Мальдонадо — сильный и достойный оппонент. Вспомните, какое сопротивление он оказал Фёдору. Так что я только за этот бой. Пусть согласуют условия с моим менеджером — и вперёд!» — приводит слова Емельяненко-младшего «Всепроспорт».

Последний поединок 39-летний Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года, потерпев поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова. На счету российского бойца 28 побед, восемь поражений и одна ничья.