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Эдсон Барбоза хочет провести бой с соперником из топ-5 дивизиона, включая Магомедшарипова

Эдсон Барбоза хочет провести бой с соперником из топ-5 дивизиона, включая Магомедшарипова
Арина Ершова
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Полулегковес Эдсон Барбоза, выступающий в UFC, заявил, что хочет провести следующий бой с соперником из пятёрки лучших бойцов дивизиона.

«Есть пятёрка лучших парней: Келвин Каттар, Яир Родригес, Забит Магомедшарипов, Корейский Зомби, Макс Холлоуэй. Это главное событие, PPV. В UFC мне всегда давали шанс сразиться с лучшими парнями в лёгком весе. Надеюсь, они дадут мне такой шанс и в полулёгкой весовой категории.

Устроить пятираундовый бой между мной и Холлоуэем — это было бы безумием. Это поединок, который сто процентов понравился бы людям. Я действительно считаю, что заслуживаю соперника из пятёрки лучших, потому что в предыдущих боях побил Иге и Бургоса, которые были в топ-10 дивизиона. Учитывая мою историю выступлений, я действительно заслуживаю оппонента из топ-5», — приводит слова Барбозы MMA Junkie.

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