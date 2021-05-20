Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликован полный кард турнира PFL 5 с боем Алексахина

Опубликован полный кард турнира PFL 5 с боем Алексахина
Арина Ершова
Комментарии

На странице Professional Fighters League (PFL) в «Твиттере» был опубликован полный кард турнира PFL 5.

Турнир состоится 17 июня в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США). Главным событием вечера станет бой экс-чемпиона Bellator Рори Макдональда и экс-претендента на титул Глейсона Тибау в полусреднем весе. Россиянин Николай Алексахин встретится с чемпионом PFL 2019 года Рэем Купером III.

Полный кард турнира PFL 5

Основной кард:

Рори Макдональд — Глейсон Тибау
Рэй Купер III — Николай Алексахин
Эмилиано Сорди — Дэн Спон
Сезар Феррейра — Крис Камоцци

Предварительный кард:

Антони Карлос-младший — Винни Магальяеш
Мартин Хамлет — Кори Хендрикс
Жоао Зеферино — Джейсон Понет
Магомед Магомедкеримов — Кёртис Миллендер
Том Лоулор — Джордан Йонг
Садибу Сай — Алексей Кунченко

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021