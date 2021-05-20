Опубликован полный кард турнира PFL 5 с боем Алексахина

На странице Professional Fighters League (PFL) в «Твиттере» был опубликован полный кард турнира PFL 5.
Турнир состоится 17 июня в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США). Главным событием вечера станет бой экс-чемпиона Bellator Рори Макдональда и экс-претендента на титул Глейсона Тибау в полусреднем весе. Россиянин Николай Алексахин встретится с чемпионом PFL 2019 года Рэем Купером III.
Полный кард турнира PFL 5
Основной кард:
Рори Макдональд — Глейсон Тибау
Рэй Купер III — Николай Алексахин
Эмилиано Сорди — Дэн Спон
Сезар Феррейра — Крис Камоцци
Предварительный кард:
Антони Карлос-младший — Винни Магальяеш
Мартин Хамлет — Кори Хендрикс
Жоао Зеферино — Джейсон Понет
Магомед Магомедкеримов — Кёртис Миллендер
Том Лоулор — Джордан Йонг
Садибу Сай — Алексей Кунченко
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