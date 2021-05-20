Опубликован полный кард турнира PFL 5 с боем Алексахина

На странице Professional Fighters League (PFL) в «Твиттере» был опубликован полный кард турнира PFL 5.

Турнир состоится 17 июня в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США). Главным событием вечера станет бой экс-чемпиона Bellator Рори Макдональда и экс-претендента на титул Глейсона Тибау в полусреднем весе. Россиянин Николай Алексахин встретится с чемпионом PFL 2019 года Рэем Купером III.

Полный кард турнира PFL 5

Основной кард:



Рори Макдональд — Глейсон Тибау

Рэй Купер III — Николай Алексахин

Эмилиано Сорди — Дэн Спон

Сезар Феррейра — Крис Камоцци



Предварительный кард:



Антони Карлос-младший — Винни Магальяеш

Мартин Хамлет — Кори Хендрикс

Жоао Зеферино — Джейсон Понет

Магомед Магомедкеримов — Кёртис Миллендер

Том Лоулор — Джордан Йонг

Садибу Сай — Алексей Кунченко