Бой Джошуа — Усик могут санкционировать уже 21 мая

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что руководство WBO уже завтра, 21 мая, может санкционировать поединок его клиента с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
«Через пару часов Эдди Хирн встретится с Джошуа для обсуждения боя. После этого снова свяжемся с Хирном. Сегодня мы уже общались три или четыре раза. Далее будем определяться с окончательными условиями поединка, с принципами нашего взаимодействия.
Завтра должно прийти письмо от WBO с подтверждением того, что бой санкционирован. Планируем в конце августа провести этот поединок. Сделать это надо быстро», — приводит слова Красюка ua.tribuna.com.
Изначально ожидалось, что Джошуа в августе сразится с Тайсоном Фьюри. Однако Деонтей Уайлдер в судебном порядке добился реванша с Фьюри и, вероятно, получит возможность встретиться с Тайсоном в третий раз.
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