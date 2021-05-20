Монсон — о распаде СССР: это не крах коммунизма, это предательство страны и людей

Бывший боец ММА, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон поделился мыслями о распаде СССР. По словам американца с российским паспортом, дело было не в системе, а в предательстве отдельных людей.

«Советский Союз распался не из-за провала коммунизма, хотя это трудно назвать коммунизмом — это был лишь путь к нему. Он распался, потому что Горбачёв и другие руководители страны попытались внедрить капитализм в коммунистическую систему.



Если вы посмотрите на уровень жизни людей, он был очень высок, но когда Горбачёв начал проводить реформы, экономика стала разрушаться. Это не крах коммунизма, это предательство страны и людей.



Многие говорят, что коммунизм не работал. Он перестал работать после капиталистических реформ и встреч Горбачёва с Рейганом, чтобы закончить Холодную войну. Это и было концом коммунизма», — приводит слова Монсона «Рейтинг букмекеров».