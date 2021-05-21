Монсон: США окружили Россию военными базами

Бывший боец ММА, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон высказался о напряжённых отношениях России и США. По словам американца с российским паспортом, причина кроется в том, что в США превалирует идея «американской исключительности».

«Главная причина — экономика. Это новый трубопровод в Чёрном море, это «Северный поток-2», благодаря которому Россия сможет продавать более дешёвый газ в Европу. Сейчас газ идёт через Украину, и Россия платит много налогов, но эти налоги не помогают Украине строить дороги, школы или больницы.



Эти налоги уходят бизнесменам, некоторые из них — граждане США, включая сына Джо Байдена Хантера. Поэтому США так умоляют Европу не допустить строительство «Северного потока».



Жители Европы получат более дешёвый газ, Россия получит больше прибыли, так как не будет платить налоги на Украине. Это хорошо для всех, кроме кучки бизнесменов в США, поэтому на Россию накладывают всё больше санкций.



Когда мы говорим про Украину, Донецк, Луганск, Донбасс — всё это не про землю и людей, а про деньги, про торговую экспансию США и укрепление её позиций. Соединённые Штаты окружили Россию военными базами.



Если вы посмотрите на карту, то увидите 25 или 30 баз НАТО рядом с границами. СССР попробовал разместить военную базу на Кубе в 1962-м, из-за этого едва не началась ядерная война.



Это американская исключительность: Америке позволено делать всё, что она хочет. Но если какая-то страна начинает делать то же самое или становится на пути американского империализма, США наносят удар либо с помощью оружия, чего нельзя сделать с Россией, либо с помощью санкций.



Они могут прекратить торговлю с Россией или заставить другие страны присоединиться к торговому эмбарго. В итоге люди в стране начинают злиться, протестуют против правительства и Путина. США устраивают проблемы, потому что им не нравится, когда они не получают желаемое», — приводит слова Монсона «Рейтинг Букмекеров».