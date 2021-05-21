А. Емельяненко оценил слова 45-летнего Владимира Кличко о возможном возвращении в бокс

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слова бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко. Ранее 45-летний Кличко заявил, что готов вернуться в бокс, поскольку его привлекает рекорд Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира в 45 лет.
«Не вижу в этом ничего плохого. Даст бог, и я в 45 буду проводить профессиональные поединки. Если Кличко чувствует, что здоровье ему позволяет, пусть дерётся и прославляет советскую школу бокса», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».
На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.
- 21 мая 2021
-
09:01
-
08:33
-
08:00
-
00:37
- 20 мая 2021
-
23:18
-
22:49
-
21:29
-
19:27
-
18:26
-
17:34
-
16:48
-
16:02
-
15:55
-
15:01
-
14:09
-
13:59
-
13:01
-
12:54
-
12:43
-
12:42
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:10
-
09:01
-
08:41
-
08:01
- 19 мая 2021
-
23:54
-
22:12
-
20:06
-
19:07