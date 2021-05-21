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А. Емельяненко оценил слова 45-летнего Владимира Кличко о возможном возвращении в бокс

А. Емельяненко оценил слова 45-летнего Владимира Кличко о возможном возвращении в бокс
Александр Насонов
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слова бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко. Ранее 45-летний Кличко заявил, что готов вернуться в бокс, поскольку его привлекает рекорд Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира в 45 лет.

«Не вижу в этом ничего плохого. Даст бог, и я в 45 буду проводить профессиональные поединки. Если Кличко чувствует, что здоровье ему позволяет, пусть дерётся и прославляет советскую школу бокса», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».

На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.

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