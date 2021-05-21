Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое, названа дата поединка

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса американец Деонтей Уайлдер договорились о проведении третьего поединка, проведение которого запланировано на 24 июля. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на несколько источников.
Промоутер Боб Арум сообщил, что в ближайшие дни Фьюри и Уайлдер подпишут контракт на поединок, после чего о проведении боя будет объявлено официально. Если это произойдёт, объединительный бой Фьюри с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, изначально запланированный на 14 августа, придётся отложить на неопределённый срок.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в тяжёлом весе.
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