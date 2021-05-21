В команде Магомедшарипова прокомментировали слова Барбозы о желании провести бой

В команде российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, прокомментировали слова бразильца Эдсона Барбозы. Ранее Барбоза заявил, что хочет провести следующий бой с соперником из пятёрки лучших бойцов дивизиона, и включил в свой список Магомедшарипова.

«Сейчас, как и говорилось ранее, Забит будет заниматься своим здоровьем. Поэтому о каких-либо боях, в том числе об этом (с Барбозой. — Прим. «Чемпионата»), нет смысла говорить», — приводит слова представителя команды Магомедшарипова ТАСС.

Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

