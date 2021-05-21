В команде Магомедшарипова прокомментировали слова Барбозы о желании провести бой

В команде российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, прокомментировали слова бразильца Эдсона Барбозы. Ранее Барбоза заявил, что хочет провести следующий бой с соперником из пятёрки лучших бойцов дивизиона, и включил в свой список Магомедшарипова.
«Сейчас, как и говорилось ранее, Забит будет заниматься своим здоровьем. Поэтому о каких-либо боях, в том числе об этом (с Барбозой. — Прим. «Чемпионата»), нет смысла говорить», — приводит слова представителя команды Магомедшарипова ТАСС.
Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
- 21 мая 2021
-
09:01
-
08:33
-
08:00
-
00:37
- 20 мая 2021
-
23:18
-
22:49
-
21:29
-
19:27
-
18:26
-
17:34
-
16:48
-
16:02
-
15:55
-
15:01
-
14:09
-
13:59
-
13:01
-
12:54
-
12:43
-
12:42
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:10
-
09:01
-
08:41
-
08:01
- 19 мая 2021
-
23:54
-
22:12
-
20:06
-
19:07