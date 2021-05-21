Боец ММА Диего Санчес прекратил сотрудничество со скандальным тренером Джошуа Фабиа, сообщает MMA Fightning.
«Любые договорённости, которая были у нас с Фабиа, аннулированы», — сообщил адвокат бойца.
В апреле Санчес был отчислен из UFC. Фабиа запросил медицинские документы подопечного за его 15-летнюю карьеру. Это вызвало у руководства промоушена подозрения. Представители UFC попросили штаб Санчеса гарантировать отсутствие у бойца проблем со здоровьем, на что получили отказ. Адвокат спортсмена уточнил, что Санчес не прошёл необходимое неврологическое обследование. В связи с этим контракт с Санчесом был расторгнут.
Впоследствии от команды Санчеса последовали странные обвинения в адрес UFC и Уайта — боец заявлял, что боится за свою жизнь. Спустя некоторое время было опубликовано скандальное видео с тренировки Диего, на котором Фабиа наносит удары руками и ногами по голове бойца, подвешенного на турнике вниз головой.
- 21 мая 2021
-
10:47
-
10:33
-
10:01
-
09:48
-
09:32
-
09:01
-
08:33
-
08:00
-
00:37
- 20 мая 2021
-
23:18
-
22:49
-
21:29
-
19:27
-
18:26
-
17:34
-
16:48
-
16:02
-
15:55
-
15:01
-
14:09
-
13:59
-
13:01
-
12:54
-
12:43
-
12:42
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:30
-
10:00
-
09:33
-
09:10
-
09:01
-
08:41