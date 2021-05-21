Боец ММА Диего Санчес прекратил сотрудничество со скандальным тренером Джошуа Фабиа, сообщает MMA Fightning.

«Любые договорённости, которая были у нас с Фабиа, аннулированы», — сообщил адвокат бойца.

В апреле Санчес был отчислен из UFC. Фабиа запросил медицинские документы подопечного за его 15-летнюю карьеру. Это вызвало у руководства промоушена подозрения. Представители UFC попросили штаб Санчеса гарантировать отсутствие у бойца проблем со здоровьем, на что получили отказ. Адвокат спортсмена уточнил, что Санчес не прошёл необходимое неврологическое обследование. В связи с этим контракт с Санчесом был расторгнут.

Впоследствии от команды Санчеса последовали странные обвинения в адрес UFC и Уайта — боец заявлял, что боится за свою жизнь. Спустя некоторое время было опубликовано скандальное видео с тренировки Диего, на котором Фабиа наносит удары руками и ногами по голове бойца, подвешенного на турнике вниз головой.