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Диего Санчес прекратил сотрудничество со скандальным тренером Джошуа Фабиа

Диего Санчес прекратил сотрудничество со скандальным тренером Джошуа Фабиа
Арина Ершова
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Боец ММА Диего Санчес прекратил сотрудничество со скандальным тренером Джошуа Фабиа, сообщает MMA Fightning.

«Любые договорённости, которая были у нас с Фабиа, аннулированы», — сообщил адвокат бойца.

В апреле Санчес был отчислен из UFC. Фабиа запросил медицинские документы подопечного за его 15-летнюю карьеру. Это вызвало у руководства промоушена подозрения. Представители UFC попросили штаб Санчеса гарантировать отсутствие у бойца проблем со здоровьем, на что получили отказ. Адвокат спортсмена уточнил, что Санчес не прошёл необходимое неврологическое обследование. В связи с этим контракт с Санчесом был расторгнут.

Впоследствии от команды Санчеса последовали странные обвинения в адрес UFC и Уайта — боец заявлял, что боится за свою жизнь. Спустя некоторое время было опубликовано скандальное видео с тренировки Диего, на котором Фабиа наносит удары руками и ногами по голове бойца, подвешенного на турнике вниз головой.

Подвесил бойца вверх ногами и пинал. Фанаты в шоке от видео тренировки Диего Санчеса Подвесил бойца вверх ногами и пинал. Фанаты в шоке от видео тренировки Диего Санчеса
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