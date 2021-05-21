Чендлер заявил, что заслуживал пояс UFC больше Оливейры
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Бывший претендент на пояс UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил, что заслуживал стать чемпионом больше, чем бразилец Чарльз Оливейра. Чендлер проиграл Оливейре в титульном поединке, состоявшемся в минувшие выходные.
«Насколько я помню, Оливейра не проиграл ни одного раунда с 2017 года. Я же выиграл у него 1-й раунд со счётом 10:8 на судейских записках у двух судей. Для меня было немного сюрреалистично и странно видеть, что он одержал победу. Это как смотреть со стороны на крушение собственной жизни.
Я считаю, что заслуживал пояс больше, чем он. Я ведь больше пахал, я лучше выглядел в этом бою. И я выигрывал этот бой», — рассказал американец в интервью YouTube-каналу MMA on Point Extras.
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