Чендлер заявил, что заслуживал пояс UFC больше Оливейры

Бывший претендент на пояс UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил, что заслуживал стать чемпионом больше, чем бразилец Чарльз Оливейра. Чендлер проиграл Оливейре в титульном поединке, состоявшемся в минувшие выходные.

«Насколько я помню, Оливейра не проиграл ни одного раунда с 2017 года. Я же выиграл у него 1-й раунд со счётом 10:8 на судейских записках у двух судей. Для меня было немного сюрреалистично и странно видеть, что он одержал победу. Это как смотреть со стороны на крушение собственной жизни.

Я считаю, что заслуживал пояс больше, чем он. Я ведь больше пахал, я лучше выглядел в этом бою. И я выигрывал этот бой», — рассказал американец в интервью YouTube-каналу MMA on Point Extras.