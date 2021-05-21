Роналду Соузу уволили из UFC
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Бразильский боец смешанных единоборств Роналду Жакаре Соуза, выступающий в средней весовой категории, уволен из UFC. Об этом сообщает издание MMAJunkie.
На турнире UFC 262, состоявшемся в минувшие выходные, 41-летний Соуза потерпел поражение от соотечественника Андре Муниза, уступив в первом раунде. Это был четвёртый подряд проигранный поединок для бразильского спортсмена. До этого он проиграл нокаутом Кевину Холланду, а также уступил судейским решением Яну Блаховичу и Джеку Херманссону. Всего на его счету 26 побед и 10 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Роналду Жакаре Соуза стал бойцом UFC после поглощения организации Strikeforce, где он владел поясом чемпиона в среднем весе.
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